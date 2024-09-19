Вена, 19 сентября, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Две трети от поставленных киевскому режиму танков Abrams производства США уже уничтожены, несмотря на то, что украинские формирования редко выводят эти боевые машины на поле боя. Об этом 19 сентября заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич в ходе заседания постоянного совета организации.

Иван Шилов ИА Регнум

Буякевич напомнил, что сейчас в странах Запада ведётся дискуссия о возможности использования высокоточных дальнобойных вооружений для ударов по объектам вглубь российской территории. Дипломат уточнил, что этот вопрос становится особо актуальным из-за того, что излишне разрекламированная военная техника НАТО горит под ударами российских военных.

«Взять хотя бы хвалёные американские танки Abrams: две трети от всех поставленных уже уничтожены, и это несмотря на то, что командование ВСУ крайне редко вводит их в бой», — привело его слова ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября американский журнал Military Watch Magazine написал, что украинские боевики с нарастающей скоростью теряют танки Abrams в ходе боёв. По информации издания, на данный момент Киев потерял уже 20 из 31 танка, переданных ему США.

Издание Business Insider 23 августа сообщило, что Кие вынужден самостоятельно усиливать защиту переданных ему танков Abrams, потому что США отправили их без улучшенной брони с обеднённым ураном из-за секретности её состава. Экс-командующий Объединёнными химическими, биологическими, радиологическими и ядерными силами Британии полковник Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил, что защита танков сверху более уязвима, чем в других частях этих боевых машин, так как на Западе никто не ожидал, что по танкам можно будет бить сверху.