Вашингтон, 16 сентября, 2024, 00:53 — ИА Регнум. Украинские войска в ходе боевых действий теряют танки Abrams с растущей скоростью. Об этом 15 сентября написал американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

Иван Шилов ИА Регнум Горящий танк Abrams

«Темпы, с которыми украинские силы теряют танки Abrams, значительно возросли», — признали журналисты.

Свои доводы авторы статьи подкрепили последними снимками, полученными из зоны специальной военной операции.

Утверждается, что ВСУ лишились более 20 из 31 танка, поставленных США. Боевые машины были уничтожены, выведены из строя либо захвачены. При этом украинские боевики в интервью различным западным СМИ жалуются на технические проблемы Abrams.

Танк из-за огромных размеров становится лёгкой мишенью на фронте, указали в публикации.

Как передавало ИА Регнум, в марте обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сучиу назвал Украину кладбищем для американских танков Abrams. Менее чем за одну неделю ВСУ потеряли в боях три американских основных боевых танка, напомнил он. Abrams не смогли оправдать завышенных ожиданий, несмотря на бравурные заявления официальных лиц США об их якобы решающей роли в зоне военных действий, отметил автор.

Американская газета The New York Times написала, что дорогостоящие западные танки, включая американские Abrams, оказались уязвимы для дешёвых беспилотников. В будущем это может привести к изменению подхода к использованию этих боевых машин в военных конфликтах, подчеркнули в статье.