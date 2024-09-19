Махачкала, 19 сентября, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Правоохранители обнаружили в банковской ячейке бывшего сотрудника дагестанского отделения «Россельхозбанка» драгоценности с 1814 бриллиантами. Соответствующая информация содержится в материалах дела.

Mario Sarto Бриллианты

Ячейку и её содержимое арестовали в ходе расследования. Внутри хранились пять колец, семь пар серёжек, золотая цепь, брошь и два браслета.

Материалом драгоценностей, помимо золота, был палладий. По подсчётам экспертов, в них использовано 1550 бриллиантов, 706 рубинов, 24 топаза и три сапфира.

Расследование связано с работниками банка, подозреваемыми в оказании дагестанскому заводу помощи по получению кредита, отметило 19 сентября «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, в марте в сочинском аэропорту полиция задержала подозреваемого в краже денег и драгоценностей из банка в Санкт-Петербурге на сумму свыше 1 млрд рублей. Житель Молдавии незаконно проник в хранилище и в период с 7 по 15 марта забрал деньги из ряда ячеек.

В ноябре прошлого года полиция возбудила уголовное дело после вооруженного нападения у банка в центре Москвы с хищением около 300 млн рублей.