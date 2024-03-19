Москва, 19 марта, 2024, 16:56 — ИА Регнум. В аэропорту Сочи сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже денег и драгоценностей из банка в Санкт-Петербурге на сумму свыше 1 млрд рублей. Им оказался житель Молдавии, который пытался покинуть страну. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Bulkin Sergey/Global Look Press

По решению суда мужчину отправили под арест до 15 мая.

Руководитель объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева в Telegram-канале уточнила, что из ячеек банка вынесли ценности на сумму более 1 млрд рублей. Злоумышленник незаконно проник в хранилище в период с 7 по 15 марта.

Преступнику не нужно было врываться в помещение и, угрожая оружием требовать наличность. Он воровал деньги из помещения, которое, казалось бы, должно быть максимально защищенным, отметила Волк.

«С использованием современных технологий злоумышленник получал доступ в хранилище с банковскими ячейками и выносил их содержимое», ― уточнила Волк в Telegram-канале.

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В результате пострадали три человека. У одной женщины похитили ювелирные изделия на общую сумму $10 млн, другая лишилась $200 тыс. Кроме того, у ещё одного клиента финансовой организации украли $250 тыс. и €30 тыс.

Украденные деньги и ювелирные изделия сотрудники полиции нашли на съёмной квартире в Люберцах.

Как признался сам подозреваемый, заказчиками преступления стали его знакомые. По его словам, они предоставили всю необходимую информацию для проникновения в депозитарий и вскрытия ячеек.

Теперь следователям предстоит найти и задержать всех соучастников противоправной деятельности.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре прошлого года полиция возбудила уголовное дело после вооруженного нападения у банка в центре Москвы с хищением около 300 млн рублей.

В марте заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов рассказал о новом способе, придуманном мошенниками, красть деньги россиян с помощью трансляции экрана смартфона. По его словам, для этого не требуется сложных технических ухищрений. Злоумышленники работают в парах и звонят на номер потенциальной жертвы, используя логотипы и номера телефонов известных банков.

В Москве в середине февраля в полицию обратилась вдова участника СВО, с банковской карты которого пропали более 650 000 рублей. Женщина заметила пропажу только спустя две недели после смерти супруга, когда занялась блокировкой его счетов. В краже она обвинила любовницу погибшего мужа.