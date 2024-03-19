Полиция задержала похитителя рекордного 1 млрд рублей из банка Петербурга
Полиция задержала похитителя более 1 млрд рублей из банка Петербурга
Москва, 19 марта, 2024, 16:56 — ИА Регнум. В аэропорту Сочи сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже денег и драгоценностей из банка в Санкт-Петербурге на сумму свыше 1 млрд рублей. Им оказался житель Молдавии, который пытался покинуть страну. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По решению суда мужчину отправили под арест до 15 мая.
Руководитель объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева в Telegram-канале уточнила, что из ячеек банка вынесли ценности на сумму более 1 млрд рублей. Злоумышленник незаконно проник в хранилище в период с 7 по 15 марта.
Преступнику не нужно было врываться в помещение и, угрожая оружием требовать наличность. Он воровал деньги из помещения, которое, казалось бы, должно быть максимально защищенным, отметила Волк.
«С использованием современных технологий злоумышленник получал доступ в хранилище с банковскими ячейками и выносил их содержимое», ― уточнила Волк в Telegram-канале.
В результате пострадали три человека. У одной женщины похитили ювелирные изделия на общую сумму $10 млн, другая лишилась $200 тыс. Кроме того, у ещё одного клиента финансовой организации украли $250 тыс. и €30 тыс.
Украденные деньги и ювелирные изделия сотрудники полиции нашли на съёмной квартире в Люберцах.
Как признался сам подозреваемый, заказчиками преступления стали его знакомые. По его словам, они предоставили всю необходимую информацию для проникновения в депозитарий и вскрытия ячеек.
Теперь следователям предстоит найти и задержать всех соучастников противоправной деятельности.
Как сообщало ИА Регнум, в ноябре прошлого года полиция возбудила уголовное дело после вооруженного нападения у банка в центре Москвы с хищением около 300 млн рублей.
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