Москва, 17 ноября, 2023, 20:46 — ИА Регнум. Несколько вооружённых человек открыли стрельбу возле здания банка в центре Москвы и похитили у курьеров около 300 млн рублей. Как сообщили вечером 17 ноября «РИА Новости», грабителей ищут.

Иван Шилов ИА Регнум

«Предварительно, у банка на Пресненском валу неизвестные на автомобиле подъехали к курьерам, которые несли порядка 300 млн рублей, открыли стрельбу, после чего похитили деньги», — заявил источник агентства.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября в Москве обстреляли и ограбили водителя после остановки перед светофором. Инцидент произошел на улице Донецкой, преступники разбили окно машины и обстреляли мужчину за рулём, затем забрали из салона автомобиля сумку, в которой, по словам потерпевшего, находились деньги, и скрылись с места происшествия.