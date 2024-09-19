Москва, 19 сентября, 2024, 15:55 — ИА Регнум. В 2025 году Московский международный кинофестиваль (ММКФ) будет проходить в период с 17 по 24 апреля. Об этом 19 сентября сообщила пресс-служба ММКФ.

РИА Новости/Григорий Сысоев

«Московский международный кинофестиваль объявляет даты проведения в 2025 году — 47-й ММКФ пройдёт с 17 по 24 апреля», — говорится в сообщении.

Уточняется, что главной площадкой кинофестиваля по традиции станет московский киноцентр «Октябрь». Организаторы ММКФ также пообещали позднее сообщить о дате приёма заявок на участие в конкурсных и внеконкурсных программах фестиваля.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая в Москве состоялась презентация международного фестиваля «КиноБраво», который состоится с 28 сентября по 4 октября в Сочи. Председателем его жюри станет один из известнейших в киноиндустрии режиссеров — оскароносный Марко Мюллер.

Международный кинофестиваль «КиноБраво» 10 сентября объявил о деловой программе. За пять дней в рамках бизнес-секции пройдут десять мероприятий, где обсудят настоящее и будущее национального зрительского кино, произведённого в странах БРИКС и других государствах — участниках кинофестиваля.