Посёлок городского типа Красная Поляна, Краснодарский край, 10 сентября, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Международный фестиваль зрительского кино «КиноБраво» объявил о деловой программе. За пять дней в рамках бизнес секции состоятся более 10 мероприятий, на которых обсудят настоящее и будущее национального зрительского кино, произведенного в странах БРИКС и других государствах — участниках кинофестиваля. Свое участие подтвердили кинематографисты более чем из 20 стран.

Афиша фестиваля

Кинофестиваль пройдет с 28 сентября по 4 октября на концертной площадке в Red arena, расположенной на курорте Красная Поляна. Российский кинобизнес представят продюсеры Вадим Верещагин, Михаил Китаев, режиссеры Александр Войтинский, Олег Погодин, актеры Юлия Пересильд, Андрей Мерзликин и другие ведущие профессионалы отрасли.

Фокус фестиваля «КиноБраво» сосредоточен на зрительском кино, что задает ключевые темы дискуссий и панелей мероприятия. Ведущие представители киноиндустрии из Китая, Индии, ЮАР, Бразилии, Ирана и других стран обсудят дистрибуцию и маркетинг блокбастеров, уникальные локации и их возможности, образование, новые технологии и многое другое.

Деловая программа откроется встречей режиссеров и продюсеров стран, участвующих в конкурсной программе фестиваля. Создатели фильмов поделятся секретами успеха, особенностями кинопроизводства в своей стране и опытом работы по успешному продвижению картин, ставших лидерами локального кинопроката. В этот день ведущие дистрибуторы и продюсеры из России, Индии, Турции и Китая обсудят, какой иностранный контент интересен зрителю в России и какой российский контент может заинтересовать аудиторию в разных странах.

Второй день деловой программы будет посвящен обучению будущих кинематографистов. Представители российских и международных киношкол из Хорватии, Казахстана, Китая, Индии, Турции и ОАЭ расскажут о своих системах организации учебного процесса и грантах, предоставляемых студентам разных стран. В этот день режиссеры блокбастеров из Китая и России расскажут, как создавать качественное зрительское кино, которое будет иметь успех в разных странах.

Крупнейшие площадки мира для съемок кино и рибейты станут темой третьего дня, в рамках которой будут представлены уникальные локации Узбекистана, Казахстана, России, Кыргызстана, ОАЭ, Малайзии, Китая.

В четвертый день деловой программы состоится презентация кинопроектов, находящихся в производстве. Спикеры также обсудят будущие хиты, созданные в копродукции или произведенные в других странах.

Вторая половина дня будет посвящена теме «Музыка в кино — значение и ценность» с участием ведущих композиторов из Сербии, Индии и России. Среди спикеров сербский звукорежиссер Роланд Вайс, который является трижды лауреатом премии Primetime Emmy за работу над звуком в фильмах «Подпольная империя», «Ночь» и «Свободное соло», российский Юрий Потеенко, пятикратный лауреат премии «Золотой орёл» в номинации «Лучшая музыка к фильму» и композитор из Индии Вишал Бхардвадж, написавший музыку более чем к 70 фильмам.

Пятый день деловой программы откроется темой «Будущее уже здесь». Киностудии из России, Китая, Казахстана и Ирана обсудят, как искусственный интеллект, новые технологии визуальных эффектов и инновационные звуковые решения меняют индустрию.

Финальная панель деловой программы будет посвящена актерской профессии, вариантам взаимодействия с кастинг-директорами и международному сотрудничеству. Среди участников — актеры, продюсеры и кастинг-директора из России, ЮАР, Ирана, Индии, Бразилии и других стран. В их числе российские актеры Юлия Пересильд и Андрей Мерзликин, а также топовые звезды зарубежного кинематографа: иранский актер Бабак Карими, сыгравший в фильме «Развод Надера и Симин», южноафриканский актер Пьерр ван Плецен, известный по фильму «Боги, наверное, сошли с ума — 2» и другие.