Сочи, Краснодарский край, 29 мая, 2024, 18:47 — ИА Регнум. В Москве состоялась презентация международного фестиваля «КиноБраво», который пройдёт с 28 сентября по 4 октября в Сочи. Организаторами выступят кинокомпания «Русский Север» и «Русская медиагруппа».

Пресс-служба «Русской медиагруппы» В Сочи пройдёт международный фестиваль «КиноБраво»

Председателем жюри «КиноБраво» станет один из известнейших в киноиндустрии режиссеров — оскароносный Марко Мюллер. Ранее он был председателем жюри Венецианского фестиваля, кинофестивалей в Риме и Локарно. Столь крупная в мире киноиндустрии фигура возглавит и поддержит российский кинофестиваль впервые.

«Примерно 42 года я создаю фестивали, и всегда говорил, что это то место, где генерируются идеи, это континент, на котором нет паспортного контроля. Я очень рад, что пространство этого фестиваля будет отдано тем фильмам, на которые традиционно западноевропейский зритель обращает мало внимания, не имея к ним доступа. А на Сочинском кинофестивале фильмы получат огромную аудиторию. И я рад, что могу помочь поднять международный уровень этого фестиваля», — отметил Мюллер.

В программу фестиваля войдут фильмы из Китая, Индии, Бразилии, Эфиопии, Казахстана, ОАЭ, Турции, Сербии, Египта, Ирана, ЮАР, Саудовской Аравии, Узбекистана и других стран. Показы будут бесплатными для жителей и гостей Сочи. На экранах покажут ленты, вышедшие в широкий прокат осенью 2023 года и до конца лета 2024 года. Также будут показаны картины стран-партнеров, наиболее ярко представляющие национальный кинематограф и раскрывающие культурные коды. Каждую картину на площадке кинофестиваля лично представят создатели: продюсеры, режиссеры, актеры.

«Концепция фестиваля зрительского кино сразу нашла поддержку у администрации города Сочи, — отметила генеральный продюсер «КиноБраво» Елена Север. — Фестиваль проходит в непростое время, но это время новых возможностей. Расширение БРИКС стимулирует нас фокусироваться на этих регионах. Но мы приглашаем все страны, которые готовы сотрудничать с Россией, ведь Россия — это часть большой мировой культуры, и наш фестиваль будет тому подтверждением».

Церемония открытия «КиноБраво» состоится в Летнем театре Сочи на берегу Чёрного моря.

«О нашем фестивале будут вспоминать как о невероятно ярком событии и будут ждать следующего года — это наша главная цель. Этот год объявлен президентом России «Годом семьи». В рамках «КиноБраво» мы прилагаем много усилий, чтобы семьи с детьми получили незабываемые впечатления от активностей, сопровождающих основную программу кинофестиваля», — говорит продюсер «КиноБраво» Юрий Киселев.

Ещё одним важным направлением фестиваля станет деловая программа, которая объединит круглые столы, деловые сессии, мастер-классы, в том числе и открытые для всех желающих. Подробная бизнес-программа будет объявлена за месяц до события. Принять участие в ней смогут как профессионалы, так и начинающие работники киноиндустрии, студенты.