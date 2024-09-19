Курск, 19 сентября, 2024, 11:57 — ИА Регнум. Взятый в плен боевик украинских формирований Александр Гусак признался в расстреле трёх пленных военных армии России по приказу своего командира.

Павел Лисицын/РИА Новости

Это произошло в ходе боя у села Коренево в приграничье Курской области, где взвод Гусака пытался выполнить поставленную украинским командованием задачу — открыть огонь по гражданскому поезду.

«Ко мне подошли, сказали: «Бери оружие, пошли», взводный Электрик, командир взвода. «Бери оружие и их расстреливай», я отказался их расстреливать, он сказал: «А бо ты, а бо я тебя», у меня выхода не было», — привело его слова «РИА Новости».

Гусак добавил, что затем ушёл на свою позицию, откуда через кусты расстрелял пленных российских солдат.

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября житель одного из приграничных районов Курской области Михаил Фарахов рассказал, что боевики ВСУ хотели расстрелять пожилую женщину. По его словам, им не понравилось то, что пенсионерка пользовалась мобильным телефоном.

В селе Гончаровка в Суджанском районе Курской области украинские боевики 14 сентября зверски изнасиловали и убили жительницу, которая работала охранницей в местной школе, из-за того, что её сын является военным.

Заместитель командира батальона девятого мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет 30 августа рассказал о расстреле украинскими боевиками в спину троих детей, которым было от 10 до 12 лет. Он уточнил, что бойцы украинских формирований посадили троих детей на мотоцикл с коляской и показали, в каком направлении им ехать, после чего открыли по ним огонь.

Президент РФ Владимир Путин 20 августа подчеркнул, что всех виновных в преступлениях в Донбассе, Новороссии и Курской области обязательно настигнет кара. Глава государства пояснил, что целью всех этих преступлений является дестабилизация обстановки в России.