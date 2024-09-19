Санкт-Петербург, 19 сентября, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Женщины в России остаются леди при любых обстоятельствах, где бы они ни работали, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в беседе с журналистами на полях Евразийского женского форума.

Владимир Гердо/ТАСС Карин Кнайсль

«Я всегда поражалась женщинам, которые работают в горной промышленности и водителями автобусов, и при этом они всё равно остаются леди», — процитировало её 19 сентября «РИА Новости».

Кнайсль рассказала, что в Германии или Австрии женщины, работающие в компаниях, обычно похожи на бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель, которая в некоторой степени напоминает мужчину. При этом жительницы Центральной Европы тоже способы оставаться леди в разных обстоятельствах, добавила бывший министр.

Про себя Кнайсль рассказала, что переехала в деревню в Рязанской области. Она отметила, что очень хотела иметь такой деревянный дом, в котором сейчас живёт.

Как передавало ИА Регнум, IV Евразийский женский форум стартовал в Санкт-Петербурге 18 сентября. Он будет идти три дня. На открытии площадки выступил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что мужчины не в силах разгадать секрет, как у женщин получается совмещать заботу о семье и профессиональные достижения.

8 марта президент в поздравлении с Международным женским днём отметил, что жительницы России часто берут на себя решение очень непростых задач и справляются со множеством проблем. Этими качествами нельзя не восхищаться, отметил Путин.