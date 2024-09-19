Рязань, 19 сентября, 2024, 10:32 — ИА Регнум. Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала, что переехала в свой новый дом в деревне в Рязанской области. По её словам, в деревне живут приятные люди.

Илья Московец/URA.RU/ТАСС Карин Кнайсль

Экс-глава МИД в четверг, 19 сентября, в беседе с «РИА Новости» добавила, что живёт в небольшом деревянном доме с кошками, собаками и утками.

«Я буквально нуждалась в таком доме», — призналась она на полях четвёртого Евразийского женского форума.

Кнайсль отметила, что рядом с её деревней находится продуктовый магазин, а также автобусная остановка.

Как сообщало ИА Регнум, Кнайсль возглавляла МИД Австрии с 2017 по 2019 год. На свою свадьбу в 2018 году она пригласила президента России Владимира Путина. Фото, где она танцует с российским лидером, получило большую известность. По словам экс-министра, в Австрии её преследовали из-за сотрудничества с Россией и даже хотели лишить гражданства на родине.

Кнайсль покинула Австрию в сентябре 2020 года. Сначала она переехала во Францию, но и там её продолжили преследовать. Затем она проживала в Ливане. В 2023 году она переехала в Россию и поселилась в деревне Петрушово Касимовского района Рязанской области.

Тогда, по данным СМИ, она завела знакомства с соседями и выступала в местном клубе с лекцией по вопросам экологии. Кнайсль также рассказала, что начала писать книгу про ситуацию в Европе и занялась изучением русского языка.

Через некоторое время экс-глава австрийского МИД заявила, что рязанская деревня для неё лучше отдыха на Мальдивских островах. Она также добавила, что не проживает в Петрушово постоянно, а просто арендовала маленький деревенский дом.

В марте текущего года экс-глава МИД Австрии заявляла, что окончательно переехала в Россию, так как считает её свободной страной. Она также рассказала, что уже «присмотрела место» в восточной части России, где хотела бы построить дом и остаться там жить.