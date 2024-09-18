Санкт-Петербург, 18 сентября, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Женщины России знают, как нужно грамотно совмещать семью и профессиональные достижения, и этот секрет мужчины не в силах разгадать, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании четвёртого Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге 18 сентября.

Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

«Наша государственная политика строится на основе национальной стратегии действий в интересах женщин, принимаются необходимые меры, создаются условия, чтобы женщины могли достигать успеха на профессиональном поприще и в то же время быть хранительницами семейного очага, настоящей душой большой многодетной семьи. Знаем, что сочетать это очень нелегко, но наши женщины умеют это делать и оставаться при таких нагрузках красивыми, нежными, обаятельными. Обладают здесь таким секретом, который мужчинам разгадать невозможно», — подчеркнул президент.

IV Евразийский женский форум проходит в Петербурге с 18 по 20 сентября при поддержке Совета Федерации и Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств.

Как передавало ИА Регнум 18 сентября, выступая на этом же форуме, Путин подчеркнул важность формирования прогрессивного мирового пространства. Глава государства отметил рост авторитета форума. Голос участинков мероприятия слышат, с ним считаются правительства разных стран. Крупнейшие международные организации принимают рекомендации участников Евразийского женского форума, заявил российский лидер.