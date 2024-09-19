Пенза, 19 сентября, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Житель города Заречного Пензенской области приговорён к трём годам и четырем месяцам колонии за попытку сотрудничества с польской разведкой. Такое решение принял 19 сентября Пензенский областной суд.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

«Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на три года и четыре месяца с отбыванием в колонии общего режима, с последующим ограничением свободы на один год», — говорится в сообщении.

Отмечается, что осуждённый работал на режимном предприятии и хотел уехать в Польшу, опасаясь призыва в Вооружённые силы РФ.

Суд установил, что в конце ноября 2023 года фигурант пытался установить контакт с польской разведкой и планировал передать секретные данные о режимном объекте в обмен на предоставление политического убежища. Его действия были пресечены сотрудниками органов безопасности.

Как передавало ИА Регнум, 8 августа Верховный суд Крыма приговорил майора юстиции к 14 годам лишения свободы за госизмену и злоупотребление должностными полномочиями. Его признали виновным в сборе и передаче иностранной разведке сведений для их использования против безопасности России.

6 августа в Крыму суд заочно приговорил обвиняемого в госизмене к 18 годам колонии строгого режима. По данным ведомства, в феврале 2022 года подсудимый вступил в спецподразделение Вооружённых сил Украины (ВСУ), прошёл обучение и получил огнестрельное оружие и военную форму. Тогда же он начал участвовать в боевых действиях против российской армии.