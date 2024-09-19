Тутаев, Ярославская область, 19 сентября, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов задержали более 20 человек после массовой драки в Тутаеве Ярославской области. Об этом 19 сентября сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

Информация о том, что на улице Соборной собралась группа граждан, которые могут быть вооружены, поступила в полицию вечером 18 сентября.

«Оперативниками управления уголовного розыска <…> при содействии спецподразделений регионального управления Росгвардии проведены мероприятия, направленные на недопущение возможных противоправных действий», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В результате задержали 21 человека, также правоохранители изъяли семь единиц травматического оружия. В отношении задержанных составили административные протоколы по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 19 сентября в Тутаеве прозвучали выстрелы, жители слышали громкие крики. Позже выяснилось, что полиция рядом с парком Дементьева провела операцию по задержанию группы людей, устроивших массовую драку. Правоохранители остановили несколько машин. Сообщалось о не менее чем десяти задержанных.

В управлении МВД по Ярославской области сообщили, что в Тутаеве проводятся оперативные мероприятия при содействии Росгвардии. Других подробностей не сообщалось.

В администрации Тутаевского района сообщили, что в Тутаеве пресечена массовая драка, которую устроили молодые люди. Сотрудники ОМОНа и СОБРа задержали участников потасовки.