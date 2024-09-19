Тутаев, Ярославская область, 19 сентября, 2024, 08:28 — ИА Регнум. Сотрудники МВД при поддержке Росгвардии проводят оперативные мероприятия в городе Тутаеве в Ярославской области. Об этом 19 сентября сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Сотрудниками уголовного розыска проводятся оперативные мероприятия при содействии Росгвардии», — привело слова представителя пресс-службы «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 сентября правоохранители задержали всех устроивших драку в центральном парке Тутаева молодых людей. В задержании также участвовали сотрудники спецподразделений Росгвардии.

Представители властей муниципалитета уточнили, что в данный момент ситуация в городе контролируется МВД. Правоохранительные органы занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего.

Группа лиц 7 сентября устроила массовую драку около Дома культуры в посёлке Афипский Северского района в Краснодарском крае. По данным местных властей, конфликт произошёл из-за девушки. СК России возбудил по этому факту уголовное дело по статье о хулиганстве.