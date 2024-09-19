Вашингтон, 19 сентября, 2024, 09:47 — ИА Регнум. Нападение украинских формирований на приграничье Курской области не повлияло на общий ход конфликта на Украине и может обернуться катастрофой. Такое мнение 18 сентября высказали аналитики Дэниел Бесснер и Дерек Дэвисон в статье для американского журнала The National Interest.

Иван Шилов ИА Регнум

«Месяц спустя очевидно, что украинское вторжение слабо изменило ситуацию на земле и что Украине и её союзникам следует приложить все усилия для начала переговоров с Россией», — говорится в публикации.

По словам авторов статьи, контрнаступление армии России в курском приграничье может привести к тому, что авантюра Киева в российском регионе обернётся для него настоящей военной катастрофой.

Сейчас перед украинским руководством стоит сложный выбор: либо вывести войска с захваченных территорий, либо потерять большое количество боевиков, уточняется в материале.

«Что бы ни решили Украина и её союзники, <…> очевидно, что общая ситуация осталась в основном той же, что и до вторжения: <…> Украина попросту не сможет победить Россию <…> из-за сокращающихся людских ресурсов», — заключили авторы статьи.

Как сообщало ИА Регнум, газета Politico 17 сентября написала, что ряд высокопоставленных генералов украинской армии, в том числе экс-главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, были против вторжения в Курскую область. По словам Залужного, у этой операции не было чёткого плана, и он «чувствовал, что это была авантюра».

Бывший разведчик армии США и экс-инспектор ООН Скотт Риттер 28 августа отметил, что главком ВСУ Александр Сырский платит большую цену за атаку украинских формирований на Курскую область, зная, что это не принесёт успеха. По словам эксперта, российские военные демонстрируют достойные результаты в зоне спецоперации, которые приведут к тому, что Киев потеряет «критически важные территории и объекты».

По данным Минобороны на 18 сентября, ВСУ за сутки потеряли в курском приграничье свыше 400 бойцов. Также они лишились за это время 23 единиц бронетехники, в том числе двух танков, из них один танк «Леопард», пяти боевых машин пехоты, в том числе двух БМП CV-90, бронетранспортёра и 15 боевых бронированных машин, а также четырёх артиллерийских орудий, двух миномётов и 12 автомобилей.