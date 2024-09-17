Киев, 17 сентября, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Ряд высокопоставленных генералов украинских формирований, включая экс-главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, выступили против идеи нападения на Курскую область, когда её представил глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщила газета Politico со ссылкой на военных чиновников Украины.

Telegram-канал бывшего главкома ВСУ

По их словам, Залужный прежде всего отмечал, что у этой идеи не было чёткого плана на тему того, что украинские войска будут делать после прорыва обороны и создания плацдарма в российском приграничье.

«Он так и не получил чёткого ответа от Зеленского. <…> Он (Залужный. — Прим. ред.) чувствовал, что это была авантюра», — заявил один из источников.

Отмечается, что также против нападения на Курскую область выступал командир 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Эмиль Ишкулов, считавший, что его подчинённые могут оказаться слишком уязвима на территории России, а их потери — очень большими.

По данным газеты, это обсуждение состоялось в начале 2024 года. Затем Залужного и Ишкулова отстранили от занимаемых постов.

Как сообщало ИА Регнум, бывший американский разведчик и экс-инспектор ООН Скотт Риттер 28 августа отметил, что главком ВСУ Александр Сырский платит большую цену за атаку украинских боевиков на Курскую область, зная, что эта операция не принесёт успеха. По словам эксперта, армия России демонстрирует достойные результаты в зоне спецоперации, которые приведут к тому, что Киев потеряет «критически важные территории и объекты».

Ранее 17 сентября стало известно, что украинские боевики потеряли в общей сложности более 14,2 тыс. бойцов с момента начала нападения на приграничные районы Курской области. ВСУ также лишились за это время 119 танков, 45 боевых машин пехоты, 91 бронетранспортёра, 743 боевых бронированных машин, 445 автомобилей, 103 артиллерийских орудий, 28 пусковых установок реактивных систем залпового огня, восьми пусковых установок зенитных ракетных комплексов, четырёх транспортно-заряжающих машин, 26 станций радиоэлектронной борьбы, семи радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, двух РЛС противовоздушной обороны и 14 единиц инженерной техники.

Ранее в этот же день командир одного из подразделений 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, действующих в составе группировки российских войск «Север» рассказал, что часть боевиков ВСУ во время вторжения в приграничные районы Курской области оказалась отрезана от своих остальных частей и попала в окружение. По его словам, эта часть украинских формирований находится в «огневом мешке» с 10 сентября.