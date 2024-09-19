Вашингтон, 19 сентября, 2024, 06:58 — ИА Регнум. Законопроект о финансировании правительства до 28 марта 2025 года не приняла палата представителей Конгресса США полного состава. Трансляцию заседания 18 сентября вёл телеканал C-SPAN.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Уточняется, что законопроект поддержали 202 конгрессмена, а 220 высказались против. Документ, который предлагалось принять, содержит постановления, которые не одобряют демократы и некоторые республиканцы.

Если до конца сентября полноценный бюджет либо временное финансирование на следующий финансовый год не примут, то правительству США придётся приостановить работу. Начало финансового года в США отсчитывается с 1 октября.

Белый дом заявлял, что проект, представленный республиканцами, предоставляет правительственным учреждениям «неоправданно низкий уровень финансирования как на оборонные, так и на необоронные» нужды.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как президент США Джозеф Байден намерен наложить вето на предложенный республиканцами план о временном финансировании правительства до марта 2025 года.

По мнению администрации Байдена, план, предложенный спикером палаты республиканцем Майком Джонсоном, будет недостаточным для финансирования правительственных учреждений и может привести к серьёзным сбоям в работе нескольких важнейших государственных служб.

В марте федеральное правительство США частично приостанавливало работу в связи с прекращением финансирования. Конгресс не мог принять бюджет правительства из-за значительных разногласий во взглядах между представителями Демократической и Республиканской партий, каждая из них контролирует по палате Конгресса.