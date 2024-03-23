Вашингтон, 23 марта, 2024, 08:04 — ИА Регнум. Работу частично приостановило федеральное правительство США в связи с прекращением финансирования. Об этом 23 марта сообщила газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Уточняется, что приостановка работы (шатдаун) правительственных ведомств федерального уровня произошла в 00:01 23 марта (07:01 мск).

При этом накануне, 22 марта, палата представителей Конгресса США одобрила серию поправок к законопроекту, предусматривающему выделение средств на сумму около $1,2 трлн. Финансы планируется направить на работу основной части федеральных ведомств до конца 2024 финансового года (заканчивается в США 30 сентября).

Законопроект поступил на рассмотрение в Сенат, который должен был проголосовать по документу до наступления полуночи, прежде, чем законопроект поступит на подпись к президенту США Джозефу Байдену. Но голосование по законопроекту не состоялось из-за возражений республиканцев по некоторым поправкам.

Лидер демократического большинства сенатор от штата Нью-Йорк Чак Шумер уточнил, что в ходе прений удалось достичь договорённостей по законопроекту. Предполагается, что голосование по документу состоится в ближайшее время.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Байден 1 марта подписал временный законопроект о продлении финансирования работы правительства. Законодательно предусматривается продление финансирования части федеральных ведомств сроком до 8 марта, других — до 22 марта.

Палата представителей США 29 февраля одобрила законопроект о краткосрочном финансировании во избежании приостановки работы федерального правительства (шатдауна). Документ поддержали 320 членов нижней палаты Конгресса, 99 человек проголосовали против. Действующие временные лимиты финансирования федерального правительства истекали 1 и 8 марта.