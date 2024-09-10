Вашингтон, 10 сентября, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден намерен наложить вето на предложенный республиканцами план о временном финансировании правительства до марта 2025 года, говорится в заявлении административно-бюджетного управления (АБУ) Белого дома.

Chris Kleponis — Pool via CNP/Global Look Press

По мнению администрации Байдена, план, предложенный спикером Палаты республиканцем Майком Джонсоном, будет недостаточным для финансирования правительственных учреждений и может привести к серьёзным сбоям в работе нескольких важнейших государственных служб. Кроме того, принятие этого проекта, уточняется в документе, помешает усилиям превзойти Китай, снизит боеготовность и не сможет обеспечить необходимые ресурсы для обороны страны.

Правительству придётся приостановить работу, если законодатели не примут до конца сентября полноценный бюджет или временное финансирование на следующий финансовый год, который начинается в Соединённых Штатах 1 октября.

Как передавало ИА Регнум, в марте федеральное правительство США частично приостанавливало работу в связи с прекращением финансирования. Конгресс не мог принять бюджет правительства из-за значительных разногласий во взглядах между представителями Демократической и Республиканской партий, каждая из них контролирует по палате конгресса.