Харьков, Украина, 18 сентября, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Киевский режим выдал за российскую атаку попадание управляемой зенитной ракеты ВСУ по парку Юрьева в Харькове. Об этом с беседе с журналистами заявил замглавы харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«31 августа 2024 года силами украинской системы противовоздушной обороны был осуществлен ложный выпуск зенитной управляемой ракеты, вследствие чего были поражены гражданские объекты в районе парка Юрьева в Харькове. Удар по парку был представлен как результат попаданий Вооруженных сил Российской Федерации», — сказал Лисняк.

Также замглавы ВГА отметил, что ночью сотрудники городских жилищно-коммунальных услуг специально закрыли центральную часть парка для ликвидации последствий удара и спешно убрали следы от поражающих элементов украинской зенитной ракеты на детских площадках, чтобы потом объявить российскую сторону виновной в гибели гражданских лиц.

Он утверждает, что украинская сторона сфабриковала доказательство причастности России к удару по парку — так, на представленном Киевом видео на самом деле якобы запечатлён удар по объекту ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, вооружённые силы России 10 сентября уничтожили цех по производству украинских БПЛА, а также нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов. 27 августа ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием, в том числе ракетами «Кинжал», по аэродромам на территории Украины. Все назначенные цели были поражены.

12 сентября экипаж российского Су-34 нанёс удар авиабомбой ФАБ-500 с УМПК по пункту дислокации украинских войск в селе Петропавловка под Купянском Харьковской области. В результате уничтожены несколько десятков украинских националистов, уточнили в Минобороны.