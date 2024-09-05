Москва, 10 сентября, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили цех по производству украинских БПЛА, а также нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Russian Defence Ministry/Global Look Press

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожены … цех производства беспилотных летательных аппаратов, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов», — отметил он.

Конашенков добавил, что поражение также было нанесено скоплениям живой силы и техники противника в 134 районах.

Как сообщало ИА Регнум, 27 августа ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием, в том числе ракетами «Кинжал», по аэродромам на территории Украины. Все назначенные цели были поражены.

26 августа Конашенков проинформировал, что российские войска ударили по местам хранения средств поражения, переданных Киеву западными странами, на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях. Кроме того, ВС России нанесли поражение газокомпрессорным станциям во Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, обеспечивающим функционирование газотранспортной системы Украины.