Москва, 18 сентября, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Началось серийное производство первого российского тяжёлого морского дрона на базе катера под названием «Визир», который способен применять управляемое оружие, проводить разведку местности, а также осуществлять грузоперевозки, сообщили «Известия».

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«У нас есть значительное скоростное преимущество перед иностранными аналогами. Также есть возможность работы со стрелковым оружием на базе электростабилизированной платформы. А с учетом многоканальной системы управления функционал можно расширять больше и больше», — рассказал управляющий директор Кингисеппского машзавода и по совместительству создатель этого дрона Михаил Даниленко.

Тяжёлый дрон «Визир» способен работать на основе искусственного интеллекта без управления оператором. При этом он предполагает многоразовое использование с возвращением дрона в заданную точку после выполнения задания. Важным уточнением является и тот факт, что все элементы и детали дрона целиком и полностью отечественного производства. Длина беспилотника — 7 м, ширина — 2,5 м. Скорость — до 45 км/ч. Дальность — до 270 морских миль.

«Ещё одно преимущество — за нами огромное предприятие, которое может организовать массовый и серийный выпуск. Речь идёт о многих сотнях изделий в год. При необходимости можно дополнительно продолжать наращивать производительность и далее», — также подчеркнул Даниленко.

Данный дрон сможет внести вклад в обеспечение ведения наступательных действий ВС РФ на правом берегу Днепра, которые «рано или поздно» будут вестись, способствуя сохранению множества жизней, отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Как сообщало ИА Регнум 17 сентября, российский беспилотный летательный аппарат «Иноходец» в Курской области поразил пусковую установку РСЗО MLRS.

В августе подразделения ВС РФ в Херсонской области получили дроны «Сибирь» новой модели. Военные находятся на связи с разработчиками, и те учитывают их пожелания.