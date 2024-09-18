Нальчик, 18 сентября, 2024, 17:24 — ИА Регнум. В горах Кабардино-Балкарии было обнаружено тело туриста в непосредственной близости от медвежьих следов, сообщило ТАСС со ссылкой на специалистов Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России (ЭВПСО) 17 сентября.

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«Сегодня около 06:00 (по Москве) поступило сообщение о том, что в Эльбрусском районе на перевале Сылтранкель очевидец обнаружил тело мужчины без признаков жизни. На место незамедлительно направили спасателей. На высоте 3 440 м спасатели нашли останки. Оказалось, что это житель Липецка 1991 года рождения», — сообщили в пресс-службе МЧС региона.

В поисково-спасательном отряде было 20 человек и 2 единицы техники.

«Мужчина оборудовал место. У него был лежак. Скорее всего, он находился там какое-то время. А недалеко от его пристанища мы нашли следы жизнедеятельности медведя», — рассказал представитель ЭВПСО МЧС России Артур Чагов.

В настоящее время причина и обстоятельства смерти устанавливаются. Спасатели передали тело следователям в село Верхний Баксан.

Как сообщало ИА Регнум в августе, спасатели МЧС эвакуировали раненого туриста с горы Казбек в Северной Осетии. 35-летний мужчина получил травму ноги во время восхождения на гору, поэтому его группе пришлось вызвать спасателей.

Ранее в горах Кабардино-Балкарии спасли туриста из Белоруссии. Бригада спасателей эвакуировала его на вертолёте.