Владикавказ, 17 августа, 2024, 18:55 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС России эвакуировали туриста с горы Казбек в Северной Осетии, сообщила 17 августа пресс-служба министерства в своём Telegram-канале.

РИА Новости/Евгений Биятов

Уточняется, что группа из 10 туристов совершала восхождение на гору, уже на спуске 35-летний мужчина получил травму ноги. Для эвакуации пострадавшего вылетели спасатели МЧС России.

«Спасатели ведомства с помощью лебёдки спустились с вертолёта Ми-8, зацепили пострадавшего и подняли его на борт. В районе селения Гизель мужчину передали врачам», — сказано в сообщении.

Остальные туристы, добавили в Министерстве, продолжили спуск самостоятельно.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии информировали, что российские спасатели оказали помощь альпинистке из Индии, которая на высоте 5200 метров сорвалась с тропы во время восхождения на Эльбрус.

20 апреля турист в шортах потерялся в горах Красной Поляны на высоте около 1500 метров. Мужчина сбился с пути и потерялся на крутом и скользком склоне, а затем позвонил спасателям, которые восемь часов разыскивали его.