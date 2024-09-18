Казань, 18 сентября, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Видеозапись с места задержания и обысков участниц женской исламистской ячейки в Татарстане опубликовала 18 сентября Федеральная служба безопасности.

ФСБ России. Кадр из видео

На кадрах видно, как группа сотрудников ведомства заходит в частный дом, где находятся несколько женщин. Одна из членов ячейки одета в хиджаб. Группа задержания сфотографировала литературу экстремистского содержания, которая в большом количестве обнаружена в доме, флешки, телефоны, ноутбуки. Также показано, как одна из задержанных садится в микроавтобус.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3916935" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Задержание террористок в Татарстане

Как сообщало ИА Регнум, ФСБ задержала в Татарстане участниц законспирированной женской ячейки международной террористической организации, деятельность которой запрещена в России.

Члены организации занимались распространением в России террористической идеологии, продвигая идею создания так называемого всемирного халифата. Они вербовали российских граждан в свои ряды. При задержании у членов ячейки изъяли экстремистскую литературу, средства связи, а также электронные носители информации, которые они использовали при ведении террористической деятельности.

Следственным подразделением ФСБ возбуждено уголовное дело. Ведомство продолжает оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.