ФСБ показала кадры обысков в женской исламистской ячейке в Татарстане
Казань, 18 сентября, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Видеозапись с места задержания и обысков участниц женской исламистской ячейки в Татарстане опубликовала 18 сентября Федеральная служба безопасности.
На кадрах видно, как группа сотрудников ведомства заходит в частный дом, где находятся несколько женщин. Одна из членов ячейки одета в хиджаб. Группа задержания сфотографировала литературу экстремистского содержания, которая в большом количестве обнаружена в доме, флешки, телефоны, ноутбуки. Также показано, как одна из задержанных садится в микроавтобус.
Как сообщало ИА Регнум, ФСБ задержала в Татарстане участниц законспирированной женской ячейки международной террористической организации, деятельность которой запрещена в России.
Члены организации занимались распространением в России террористической идеологии, продвигая идею создания так называемого всемирного халифата. Они вербовали российских граждан в свои ряды. При задержании у членов ячейки изъяли экстремистскую литературу, средства связи, а также электронные носители информации, которые они использовали при ведении террористической деятельности.
Следственным подразделением ФСБ возбуждено уголовное дело. Ведомство продолжает оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.