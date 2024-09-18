Москва, 18 сентября, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Количество выданных в России автокредитов составило в августе 144,1 тыс., сообщили 18 сентября в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

По данным кредиторов, по сравнению с июлем количество автокредитов сократилось на 7,6%. В прошлом месяце показатель составлял 155,9 тыс.

Больше всего кредитов было выдано в марте — 157,8 тыс., меньше всего — в апреле — 140,3 тыс. По сравнению с августом прошлого года количество автокредитов увеличилось на 42,7%. Год назад показатель составлял 100,9 тыс.

Отмечается, что за месяц снизился также объём выданных средств. В августе этот показатель составил 210,6 млрд рублей. За месяц он снизился на 8,6%. В июле объём выданных автокредитов составлял 230,3 млрд рублей.

Больше всего автокредитов в августе 2024 года было выдано в Москве — 7,77 тыс., в Подмосковье — 7,74 тыс., Татарстане — 6,57 тыс., Ростовской области — 6,37 тыс. и Краснодарском крае — 6,11 тыс.

Количество автокредитов сильнее всего сократилось в августе в Ростовской (показатель снизился на 13%), Белгородской (12%), Кемеровской областях (11,7%). В Ставропольском крае количество автокредитов сократилось на 11,5%, в Пермском крае — на 11,4%, в Москве — на 9,8%, в Санкт-Петербурге — на 6,4%.

При этом количество займов на приобретение автомобилей выросло в Самарской области — на 0,5%.

Комментируя эти данные, директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков заявил, что темпы выдачи автокредитов сохраняются на достаточно высоком уровне. Количество кредитов с марта ежемесячно составляет 140–160 тыс. Высокий спрос сохраняется за счёт акций дистрибьюторов, субсидированных ставок от автопроизводителей и общей потребительской активности.

«В то же время после введения в середине года макропруденциальных ограничений в автокредитовании начинают проявляться признаки постепенного и умеренного снижения темпов роста, связанные, прежде всего, с тем, что данный сегмент розничного кредитования стали покидать наиболее закредитованные заёмщики», — заявил Волков.

Банк России с 1 июля ужесточил требования к выдаче автокредитов, установив по ним надбавки к коэффициентам риска. Надбавки касаются автокредитов, выданных заёмщикам с относительно высоким показателем долговой нагрузки (ПДН) — выше 50%. Регулятор объяснил это тем, что автокредитование быстро растёт, но увеличивается и количество заёмщиков с высоким ПДН. За первый квартал 2024 года доля таких заёмщиков составила 61%, тогда как годом ранее их было 50%, в начале 2022 года — 44%.

Как сообщало ИА Регнум, НБКИ в конце августа проинформировало, что за первые семь месяцев 2024 года объём выданных автокредитов составил почти 1,4 трлн рублей. Показатель в годовом выражении вырос почти в два с половиной раза. С начала года было выдано автокредитов на сумму 1384,3 млрд рублей.

Наибольший объём выданных займов зафиксирован в Москве (106,14 млрд рублей), в Московской области (89,73 млрд рублей), в Санкт-Петербурге (66,63 млрд рублей), в Татарстане (62,59 млрд рублей) и в Ростовской области (61,78 млрд рублей).