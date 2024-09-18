Будапешт, 18 сентября, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Венгрия обеспокоена возможным разрешением для Украины бить высокоточными ракетами вглубь территории России, ведь это противоречит интересам безопасности Европы и точно повысит риск возможной эскалации напряжения в будущем, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Иван Шилов ИА REGNUM Петер Сийярто

«Венгрия заинтересована в мире, нас наполняет тревогой каждый шаг, который несёт угрозу эскалации… Бесспорный факт, что если дальнобойные ракеты будут использовать против целей в глубине России, это повысит угрозу эскалации, что противоречило бы интересам безопасности Европы», — сказал Сийярто на пресс-конференции, которую транслировал телеканал М1.

Как сообщало ИА Регнум 12 сентября, президент России Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ использовать высокоточное оружие для ударов вглубь РФ. Президент подчеркнул, что это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине. Также он заявил, что Россия будет принимать решения, исходя из тех угроз, которые возникнут перед ней.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 11 сентября, что решение об ударах по России ракетами ATACMS, вероятно, уже принято в США. Он отметил, что Вашингтон и европейские страны пытаются дистанцироваться от вовлечённости в конфликт, но у них не очень получается.