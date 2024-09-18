Москва, 18 сентября, 2024, 12:15 — ИА Регнум. От российских служб не поступало информации о повышении уровня изотопа цезия-137, о котором ранее сообщили в Норвегии. Об этом 18 сентября сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Со стороны наших соответствующих служб никаких оповещений на предмет повышенного содержания тех или иных изотопов в атмосфере не было», ― подчеркнул представитель Кремля.

Он также добавил, что также не поступало каких-либо оповещений об угрозах для здоровья людей.

Ранее в Норвегии зафиксировали повышение уровня радиоактивного изотопа цезия-137. В национальном Управлении радиационной и ядерной безопасности (DSA) заявили, что фильтры со станций радиационного наблюдения Викшефьель и Сванховд, которые находятся вблизи границы с Россией, зафиксировали скачок в промежутке между 9 и 16 сентября.

Сотрудник отдела готовности к чрезвычайным ситуациям DSA города Сванховда Бредо Меллер уточнил, что было обнаружено пять микробеккерелей на кубометр. Этот уровень превышает норму, но не представляют опасности для людей и окружающей среды, подчеркнул он.

Как сообщало ИА Регнум, после заявлений DSA о якобы обнаружении следов радиоактивного цезия-137 в воздушных фильтрах на двух своих станциях в «Росатоме» 18 сентября заявили, что радиационный фон на объектах российской государственной корпорации в Мурманской области соответствует естественным значениям. Речь идёт о радиационной обстановке на Кольской АЭС и ледоколах Атомфлота. В «Росатоме» отметили: оборудование работает в штатном режиме.

В августе 2019 года в атмосфере на севере Норвегии зафиксировали небольшое количество радиоактивного йода, не опасное для людей и окружающей среды. Это наблюдалось на границе королевства с Россией, возле Мурманской области.

Норвежские станции периодически, несколько раз в год, фиксируют наличие радиоактивного йода, это обычно связано с производством фармацевтических препаратов.