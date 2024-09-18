«Росатом» заявил, что радиационный фон в Мурманской области остался в норме
«Росатом»: радиационный фон в Мурманской области остался на естественном уровне
Москва, 18 сентября, 2024, 07:44 — ИА Регнум. Радиационный фон на объектах российской государственной корпорации «Росатом» в Мурманской области соответствует естественным значениям, сообщила 17 сентября интернет-газета «Ридус» со ссылкой на организацию.
Речь идёт о радиационной обстановке на Кольской АЭС и ледоколах Атомфлота. В «Росатоме» отметили: оборудование работает в штатном режиме.
Так в госкорпорации отреагировали на информацию Норвежского управления по радиационной и ядерной безопасности (DSA), которое якобы обнаружило следы радиоактивного цезия-137 в воздушных фильтрах на двух своих станциях, Викшефьелль и Сванховд, находящихся рядом с российской границей.
При этом в DSA указали, что показатели превышают норму, но не представляют угрозы для людей или окружающей среды.
Как сообщало ИА Регнум, в августе 2019 года в атмосфере на севере Норвегии было зафиксировано небольшое количество радиоактивного йода, не опасное для людей и окружающей среды. Это наблюдалось на границе королевства с Россией, возле Мурманской области.
Отмечается, что периодически, несколько раз в год, норвежские станции фиксируют радиоактивный йод, который обычно связан с производством фармацевтических препаратов.