Лондон, 18 сентября, 2024, 11:42 — ИА Регнум. Члены экипажа затонувшего в 2023 году батискафа Titan, скорее всего, понимали, что их ждёт гибель. Об этом пишет газета The Guardian.

Global Look Press/OceanGate/Keystone Press Agency

Издание ссылается на иск, который семья французского путешественника Поля-Анри Наржоле, погибшего в результате крушения батискафа, подала к построившей судно компании OceanGate.

«Хотя причину крушения, возможно, так и не удастся установить, эксперты соглашаются, что команда «Титана» должна была понимать, что именно происходит. Здравый смысл подсказывает, что члены команды осознавали, что умрут, пока ещё были живы», — сказано в материале.

Истцы утверждают, что «расхваленная» акустическая система безопасности судна должна была предупредить экипаж о том, что его корпус трескается под сильным давлением, вынудив капитана сбросить балласт и прервать погружение.

Как передавало ИА Регнум, 17 сентября телеканал «Би-би-си» со ссылкой на заявление следователей из береговой охраны США сообщил, что незадолго до катастрофы экипаж батискафа подал сигнал «всё в порядке». В последнем же сообщении экипажа говорилось, что батискаф сбросил два груза, используемых в качестве балласта, после чего связь окончательно прервалась.

Батискаф Titan потерпел крушение 18 июня 2023 года во время очередного погружения к обломкам лайнера «Титаник», затонувшего в 1912 году. Связь с экипажем пропала через 1 час 45 минут после начала экспедиции. На борту аппарата находились пять человек: основатель и исполнительный директор OceanGate Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен и миллиардер Шахзада Давуд, его 19-летний сын Сулейман и французский акванавт Поль-Анри Наржоле.

Наиболее вероятной версией крушения Titan называют имплозию — мгновенное разрушение корпуса огромным внешним давлением.