Вашингтон, 17 сентября, 2024, 23:44 — ИА Регнум. Экипаж батискафа Titan, потерпевшего крушение в июне 2023 года во время экспедиции к обломкам «Титаника», незадолго до трагедии подал сигнал «всё в порядке». Об этом 17 сентября сообщил телеканал BBC со ссылкой на заявление следователей из береговой охраны США.

ABACA / ZUMA / ТАСС

«Одно из последних сообщений от экипажа подводного аппарата Titan, состоявшего из пяти человек, было «здесь всё хорошо», — говорится в материале.

В последнем же сообщении экипажа говорилось, что батискаф сбросил два груза, используемых в качестве балласта, после чего связь окончательно прервалась.

Отмечается, что публичная часть расследования, которое представители береговой охраны начали в понедельник, продлится две недели. На текущий момент следователи представили реконструкцию событий, в том числе текстовые сообщения между Titan и кораблём Polar Prince, а также изображение хвостовой части затонувшего батискафа.

Как передавало ИА Регнум, на слушаниях представитель управления расследований и анализа береговой охраны США Джейсон Нойбауэр выразил надежду на то, что предоставленные материалы помогут выяснить все обстоятельства произошедшего и не допустить подобных трагедий в будущем.

Батискаф Titan потерпел крушение 18 июня 2023 года во время очередного погружения к обломкам лайнера «Титаник», затонувшего в 1912 году. Связь с экипажем пропала через 1 час 45 минут после начала экспедиции. На борту аппарата находились пять человек: основатель OceanGate Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен и миллиардер Шахзада Давуд, его 19-летний сын Сулейман и французский акванавт Поль-Анри Наржоле.

Наиболее вероятной версией крушения Titan называют имплозию — мгновенное разрушение корпуса огромным внешним давлением.

Бывший капитан подводной лодки Королевского военно-морского флота Британии Райан Рэмси предположил, что одной из возможных причин катастрофы стал ошибочно сконструированный корпус батискафа, поэтому он не выдержал водяного давления.

Обломки подводного аппарата «Титан», потерпевшего крушение при попытке погрузиться к «Титанику», подняли с глубины примерно в 3800 м. Для этого потребовалось 10 дней.