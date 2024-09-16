Кёльн, Германия, 16 сентября, 2024, 09:35 — ИА Регнум. В историческом центре немецкого города Кёльна прогремел взрыв. Об этом 16 сентября сообщила газета Kölner Stadt-Anzeiger.

IMAGO/Global Look Press

Уточняется, что сотрудники полиции перекрыли район места происшествия.

По данным полицейских, взрыв произошёл в ночном клубе на улице Гогенцоллернринг между площадью Рудольфплатц и улицей Эренштрассе. Ведётся расследование.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября на фабрике по производству макаронных изделий в северо-западной турецкой провинции Сакарья прогремел взрыв. После этого на предприятии вспыхнул пожар.

В результате инцидента пострадали как минимум 20 человек, которых доставили в близлежащие медучреждения. На место ЧП приехали сотрудники противопожарных служб и медики.