Кёльн, Германия, 16 сентября, 2024, 11:47 — ИА Регнум. Один человек пострадал в результате взрыва в ночном клубе в историческом центре Кёльна. Об этом 16 сентября сообщила радиостанция Radio Köln со ссылкой на городскую пожарную службу.

Michael Reichel/Global Look Press

Отмечается, что в результате взрыва он получил лёгкие травмы, с которыми был госпитализирован.

При этом, по данным газеты Kölner Stadt-Anzeiger, на видеозаписях с камер наружного видеонаблюдения запечатлено, как неизвестный с капюшоном на голове положил сумку около входа в заведение. Вскоре после этого там прогремел взрыв.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 16 сентября стало о взрыве в историческом центре Кёльна. Отмечалось, что это произошло в ночном клубе, который находится на улице Гогенцоллернринг между площадью Рудольфплатц и улицей Эренштрассе.

В провинции Сакарья, расположенной на северо-западе Турции, 15 сентября прогремел взрыв и вспыхнул пожар. В результате этого пострадали как минимум 20 человек, доставленных в близлежащие больницы.