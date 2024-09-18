Минск, 18 сентября, 2024, 09:16 — ИА Регнум. Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили песню «Баллада о диктаторе» на патриотическом форуме в Минске, который проходил в честь отмечаемого в республике Дня народного единства. Об этом вечером 17 сентября сообщило агентство БелТА.

Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Президенту Беларуси Александру Лукашенко на патриотическом форуме в Минске в честь Дня народного единства преподнесли творческий сюрприз под названием «Баллада о диктаторе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что белорусский лидер до премьеры песни на форуме не знал о ней и это стало для него сюрпризом.

По словам пресс-секретаря белорусского президента Натальи Эйсмонт, песня была создана случайно и её автором является молдавский поэт Павел Дуганов, который во время незаконных массовых протестов в Белоруссии в 2020 году переживал за республику и высказывался о происходящем в ней.

«А чуть более года назад преподнёс нам сюрприз, написав балладу. Это был творческий подарок нашему президенту», — рассказала она.

Эйсмонт добавила, что после этого вместе с композитором Валерием Шматом и арт-группой «Белорусы» была создана «Баллада о диктаторе».

В песне говорится о главе государства и о том, что в Белоруссии порядок и уют, и её «не отдают». В ней также повествуется о природных и культурных богатствах республики, сохранении в ней исторической памяти, роли белорусского президента в защите интересов страны, в то время как «враги верещат «диктатор» и брызжут слюной, как ртутью».

«Упоминается в балладе и о той разнице, как тратят средства в Белоруссии и как — в недружественных странах. В то время как там делают ракеты-убийцы и беспилотники, «диктатор» строит больницы, мосты, дороги и храмы. Говорится в ней и о санкциях, попытке стереть славян в порошок, в результате чего получился порох», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября Лукашенко заявил, что нападение на Белоруссию обернётся третьей мировой войной. Он также обвинил США в подготовке эскалации ситуации в республике.

Днём ранее, 16 сентября, белорусский лидер в преддверии отмечаемого в республике Дня народного единства подписал указ о помиловании 37 человек, осуждённых за экстремизм. Эти люди раскаялись в содеянном и обращались к Лукашенко с просьбой дать им возможность вернуться на свободу, чтобы вести законопослушный образ жизни.