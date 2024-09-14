Сеул, 14 сентября, 2024, 19:25 — ИА Регнум. КНДР снова запустила в сторону Южной Кореи несколько воздушных шаров, предположительно, с мусором, сообщает 14 сентября агентство Yonhap со ссылкой на заявление Объединенного командования начальников штабов Республики Корея.

EPA/YONHAP/ТАСС Военные в защитном снаряжении убирают мусор, принесенный на воздушном шаре, предположительно, отправленном КНДР

«Объединённое командование начальников штабов сообщило, что воздушные шары Северной Кореи могут долететь до провинции Кёнгидо, окружающей Сеул, и требует от людей сообщать о воздушных шарах военным или полиции», — сказано в сообщении.

В материале уточняется, что это не первый запуск шаров с мусором на неделе. Так, в ночь на 11 сентября Северная Корея отправила около 20 шаров с мусором, но они не смогли пересечь военную «линию демаркации» между странами.

Как передавало ИА Регнум, КНДР неоднократно отправляла в сторону Южной Кореи шары с мусором. Так, 24 июля шар с мусором приземлился на территории офиса президента и минобороны страны в Сеуле. Позднее в этот же день северокорейские шары с мусором приземлились на военной базе США в Южной Корее.

В конце мая в Южную Корею прилетели более 150 воздушных шаров с мусором. Шары, направленные КНДР, содержали пластик, батарейки, окурки и навоз. Один из шаров прилетел на крышу посольства Японии в Сеуле.

Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик 28 июля призвали КНДР прекратить запуск шаров с мусором.