Южная Корея заявила о новом запуске КНДР шаров с мусором
Yonhap: КНДР снова запустила несколько шаров с мусором в сторону Южной Кореи
Сеул, 14 сентября, 2024, 19:25 — ИА Регнум. КНДР снова запустила в сторону Южной Кореи несколько воздушных шаров, предположительно, с мусором, сообщает 14 сентября агентство Yonhap со ссылкой на заявление Объединенного командования начальников штабов Республики Корея.
«Объединённое командование начальников штабов сообщило, что воздушные шары Северной Кореи могут долететь до провинции Кёнгидо, окружающей Сеул, и требует от людей сообщать о воздушных шарах военным или полиции», — сказано в сообщении.
В материале уточняется, что это не первый запуск шаров с мусором на неделе. Так, в ночь на 11 сентября Северная Корея отправила около 20 шаров с мусором, но они не смогли пересечь военную «линию демаркации» между странами.
Как передавало ИА Регнум, КНДР неоднократно отправляла в сторону Южной Кореи шары с мусором. Так, 24 июля шар с мусором приземлился на территории офиса президента и минобороны страны в Сеуле. Позднее в этот же день северокорейские шары с мусором приземлились на военной базе США в Южной Корее.
В конце мая в Южную Корею прилетели более 150 воздушных шаров с мусором. Шары, направленные КНДР, содержали пластик, батарейки, окурки и навоз. Один из шаров прилетел на крышу посольства Японии в Сеуле.
Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик 28 июля призвали КНДР прекратить запуск шаров с мусором.