Красноярск, 17 сентября, 2024, 20:46 — ИА Регнум. Трёх фигурантов дела о гибели пациентов от капельниц арестовали в Красноярском крае. Об этом 16 сентября сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета Лариса Нейланд.

РИА Новости / Наталья Селиверстова

«Всем фигурантам избрали меру пресечения. Троих арестовали, одному назначили домашний арест, остальным — запрет на определённые действия. Всем мера пресечения избрана на два месяца», — приводит её слова «РИА Новости».

Нейланд уточнила, что все фигуранты являются действующими медиками, кроме одной женщины, которая официально не трудоустроена.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в Красноярском крае задержали девять человек по подозрению в смерти пациентов после оказания незаконных медицинских услуг. По предварительной информации, с 2023 года злоумышленники за деньги предлагали услуги лицам, страдающим от алкогольной и наркотической зависимости. Они использовали психотропные и сильнодействующие препараты, которые ограничены к свободному обороту на территории России, из-за чего три человека скончались.

Подозреваемых задержали в Красноярске, Канске, Сосновоборске и Железногорске. Во время обысков у них были найдены и изъяты медицинские препараты, документы, бланки рецептов на лекарства и деньги.