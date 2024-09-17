Москва, 17 сентября, 2024, 20:01 — ИА Регнум. Барнаултрансмаш увеличил выпуск двигателей для боевых машин пехоты на 50%. Об этом 17 сентября сообщил холдинг «Высокоточные комплексы» в Telegram-канале.

Официальный сайт Министерства обороны РФ

Таких результатов предприятие добилось за семь месяцев 2024 года.

«В 2023 году предприятие увеличило объем производства на 46% относительно аналогичного периода 2022 года. Это стало возможным благодаря поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в рамках двухлетней программы модернизации производственных мощностей», — отметили в холдинге.

В рамках программы обновлялось оборудование и улучшались социально-бытовые условия для сотрудников. Предприятие продолжило обеспечивать обучение и повышение квалификации кадров, а также создавать индивидуальные карьерные программы для новичков и молодых специалистов.

По данным холдинга, за 1,5 года Барнаултрансмаш расширил штат сотрудников на 56%. Более чем на 60% был увеличен фонд заработной платы.

Как сообщало ИА Регнум, в мае президент России Владимир Путин отметил, что за два года Россия многократно увеличила выпуск боеприпасов и другого вооружения. Рост по ракетно-артиллерийскому вооружению составил более чем в 22 раза, объём выпуска средств радиоэлектронной борьбы и разведки увеличился в 15 раз, по боеприпасам и средствам поражения — в 14 раз, по автомобилям — в семь раз, по авиационной технике и беспилотным летательным аппаратам — в четыре раза, по бронетанковому вооружению — почти в 3,5 раза.

Глава государства подчеркнул, что соотношение между «пушками и маслом» должно органически вписываться в общую стратегию развития России. Каждый рубль в экономике Вооружённых сил России должен работать эффективно