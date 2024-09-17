Москва, 17 сентября, 2024, 19:45 — ИА Регнум. Россия 16 сентября обсудила продвижение инновационных разработок в сфере агропромышленного комплекса в странах Латинской Америки в ходе Международной конференция «Россия-Латинская Америка«Инновационные подходы в органическом сельском хозяйстве в 21 веке». Об этом сообщили в пресс-службе организатора мероприятия АНО «Центр Международного Взаимодействия и Сотрудничества».

Иван Шилов ИА REGNUM

В конференции участвовали свыше 50 человек, в числе которых представители органов государственной власти, агропромышленных компаний и фермерских хозяйств из более чем 10 стран Латинской Америки.

«Россия находится в авангарде перехода к органическому сельскому хозяйству, поскольку сегодня российские производители предлагают инновационные решения для развития и совершенствования сельского хозяйства по всему миру», — отметил глава АНО «Центр Международного Взаимодействия и Сотрудничества» Арег Агасарян.

По его словам, внедрение инновационных решений и непрерывная государственная поддержка позволили отечественному агропромышленному комплексу за последние 10 лет совершить существенный скачок в развитии.

В пленарной сессии участвовали управляющий директор Центра развития финансовых технологий АО «Россельхозбанк» Наталья Мендус, советник по сельскому хозяйству при вице-президенте Сената Республики Парагвай Моисес Эспинола, представитель департамента посредничества по аграрным конфликтам Министра сельского хозяйства Федеративно Республики Бразилия Мишель Колака и ряд представителей других государств.

В рамках своей презентации Наталья Мендус отметила большой потенциал для партнёрства между Россией и странами Латинской Америки. По её словам, в РФ работают порядка 20 инновационных компаний, готовых предложить решения проблемы деградации земель. Она выразила готовность обменяться опытом и разными практиками с дружественными странами.

Представитель Республики Парагвай Эспинола заявил, что совместная работа с Россией по внедрению инновационных подходов в органическом сельском хозяйстве имеет огромные перспективы.

По словам Самсоновой, именно сотрудничество государствв сфере сельского хозяйства стало одним из ключевых факторов, обеспечивающих стабильное развитие мировой экономики.

Экс-министр городского сельского хозяйства Боливарианской Республики Венесуэла Майелин Ракель Ариас подтвердила, что взаимодействие с Россией в сфере АПК остаётся актуальным, так как на мировом рынке растёт спрос на качественные и экологичные продукты.

Эксперты обсудили необходимость обеспечения продовольственной безопасности и снижения негативного влияния на окружающую среду, а также аспекты практической реализации новых механизмов сотрудничества. В заключение был выведен тезис об укреплении сотрудничества России и Латинской Америки с помощью обмена опытом использования инновационных агропромышленных технологий и органических удобрений.

Как передавало ИА Регнум, в начале августа вице-премьер России Дмитрий Патрушев отметил положительную динамику отечественного АПК в 2024 году. По его словам, в рамках реализации поручения правительства продолжается комплексная межведомственная работа по укреплению материально-технической базы предприятий и реализуются меры по обеспечению доступности минеральных удобрений.

18 июня премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что антироссийские санкции не помешали продвигать отечественное сельскохозяйственное сырьё и продовольствие на экспорт. К 2030 году планируется увеличить производство продукции АПК на 25%, экспорт — на 50%, инвестиции в основной капитал агропредприятий — на 60%, отмечал Мишустин.