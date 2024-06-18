Москва, 18 июня, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Санкции не помешали продвигать отечественное сельскохозяйственное сырьё и продовольствие на экспорт, заявил 18 июня премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасностью».

РИА Новости/ Александр Астафьев

«Вся эта продукция востребована и в России, и за рубежом, и никакие ограничения, никакие санкции не помешали агробизнесу продвигать отечественное сельскохозяйственное сырьё и продовольствие на экспорт, это мы чётко фиксируем», — сказал он.

По его словам, Россия занимаем третье место в мире по торговле ячменем, второе место в мире по поставкам зерновых и зернобобовых, подсолнечного и рапсового масел, первое место по экспорту пшеницы. Глава правительства добавил, что РФ вышла на четвёртое место в мире по производству мяса.

«Обеспечиваем себя с серьёзным запасом и рыбой, и сахаром, и картофелем, по итогам прошлого года увеличились урожаи овощей», — отметил Мишустин.

Кроме того, заявил премьер-министр, к 2030 году планируется увеличить производство продукции АПК на 25%, экспорт — на 50%, инвестиции в основной капитал агропредприятий — на 60%.

Как передавало ИА Регнум, в мае президент России Владимир Путин поручил увеличить объём производства продукции АПК к 2030 году не менее чем на 25% по сравнению с 2021 годом. Кроме того, экспорт агропромышленной продукции России к тому же сроку должен вырасти в полтора раза в сравнении с показателем 2021 года, отмечается также в документе.

В марте 2024 года Путин заявил, что Россия поставила исторический рекорд по экспорту продукции АПК. Власти намерены продолжить развитие АПК, правительство, в том числе, утвердило пошаговый план по реализации стратегии развития производства органической продукции до 2030 года, отмечал президент.