Москва, 17 сентября, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин поприветствовал депутатов нового VIII созыва Московской городской Думы в преддверии первого заседания и пожелал им успешной и плодотворной работы.

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«Ежегодно парламент принимает порядка 40 различных законов, из которых важнейшим является городской бюджет. К рассмотрению проекта бюджета на предстоящие 2025–2027 гг. депутатам предстоит приступить уже через несколько недель», — написал он 17 сентября в личном блоге.

Собянин напомнил, что Мосгордума также назначает мировых судей, депутаты работают с гражданами, помогая им решать повседневные проблемы. На плечи чиновников ложится большая ответственность, подчеркнул градоначальник.

Мэр также назвал беспрецедентной поддержку, которую москвичи оказали депутатам на выборах. В голосовании приняли участи 3,16 млн или 40,4% избирателей, что является хорошим результатом для столицы. В 2019 году этот показатель был вдвое меньше.