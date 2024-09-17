Мелитополь, 17 сентября, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Переброска подразделений украинской армии на различных участках фронта идёт хаотично, заявил 17 сентября председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Vincenzo Circosta/Global Look Press

«Идёт хаос с переброской подразделений. Под покровом ночи на машинах с выключенными фарами, поездами, автобусами, грузовиками враг спешно перебрасывает силы с одного участка фронта на другой», — процитировало Рогова агентство «РИА Новости».

Он предположил, что украинское командование на фоне продвижения российских войск пытается предотвратить обвал фронта. Кроме того, хаотичность можно объяснить намерением ввести в заблуждение российскую военную разведку.

Как сообщил Рогов, часть подразделений украинской армии перебросили к границам Курской области с запорожского направления. Теперь их оттуда выводят на покровское направление в ДНР, где идёт наступление ВС РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября американская газета The Washington Post опубликовала материал о том, что ВСУ, вопреки ожиданиям администрации президента США Джо Байдена, не смогут участвовать в боевых действиях «столько, сколько потребуется». У армии Украины нет ресурсов для ведения затяжного конфликта на истощение.

Полковник российского спецназа в отставке Анатолий Матвийчук17 сентября заявил, что западные СМИ намеренно занижают данные о потерях украинской армии в зоне проведения спецоперации. Украина в ходе вооружённого конфликта потеряла около 400 тыс. человек личного состава. Кроме того, санитарные потери составляют 800 тыс. человек, отметил эксперт.