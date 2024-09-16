Киев, 16 сентября, 2024, 17:22 — ИА Регнум. У украинских формирований остаётся всё меньше личного состава для продолжения конфликта с Россией, из-за чего поддержка Киева со стороны Вашингтона является несоответствующей реальной ситуации. Об этом 15 сентября написала американская газета The Washington Post (WP).

Иван Шилов ИА Регнум

По словам автора публикации, украинские боевики истощены постоянной борьбой с беспилотниками, не похожей ни на что в истории военных конфликтов.

Уточняется, что политика администрации действующего президента США Джо Байдена в этом вопросе, которая гласит, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) должны участвовать в боях «столько, сколько потребуется», не соответствует реальным возможностям киевского режима, у которого наблюдается нехватка бойцов для ведения затяжного конфликта на истощение.

Автор статьи отметил, что в отсутствие дополнительной огневой мощи Киев вынужден будет согласиться на условия России по урегулированию конфликта, так как украинская армия «истекает кровью» и не может сражаться вечно.

Как передавало ИА Регнум, 13 сентября Минобороны России сообщило, что ВСУ за период с 7 по 13 сентября потеряли на всех направлениях проведения спецоперации почти 17 тыс. бойцов. При этом больше всего военных — 4840 — украинские формирования лишились в зоне ответственности Южной группировки российских войск.

Американский телеканал CNN 12 сентября сообщил, что на Украине больницы сталкиваются с проблемой нехватки мест для размещения раненых бойцов ВСУ. Уточнялось, что в медучреждениях не хватает коек для размещения украинских боевиков, которые поступают туда «почти непрекращающимся потоком».