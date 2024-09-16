WP: у ВСУ не хватает живой силы для затяжного конфликта «на истощение»
Киев, 16 сентября, 2024, 17:22 — ИА Регнум. У украинских формирований остаётся всё меньше личного состава для продолжения конфликта с Россией, из-за чего поддержка Киева со стороны Вашингтона является несоответствующей реальной ситуации. Об этом 15 сентября написала американская газета The Washington Post (WP).
По словам автора публикации, украинские боевики истощены постоянной борьбой с беспилотниками, не похожей ни на что в истории военных конфликтов.
Уточняется, что политика администрации действующего президента США Джо Байдена в этом вопросе, которая гласит, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) должны участвовать в боях «столько, сколько потребуется», не соответствует реальным возможностям киевского режима, у которого наблюдается нехватка бойцов для ведения затяжного конфликта на истощение.
Автор статьи отметил, что в отсутствие дополнительной огневой мощи Киев вынужден будет согласиться на условия России по урегулированию конфликта, так как украинская армия «истекает кровью» и не может сражаться вечно.
Как передавало ИА Регнум, 13 сентября Минобороны России сообщило, что ВСУ за период с 7 по 13 сентября потеряли на всех направлениях проведения спецоперации почти 17 тыс. бойцов. При этом больше всего военных — 4840 — украинские формирования лишились в зоне ответственности Южной группировки российских войск.
Американский телеканал CNN 12 сентября сообщил, что на Украине больницы сталкиваются с проблемой нехватки мест для размещения раненых бойцов ВСУ. Уточнялось, что в медучреждениях не хватает коек для размещения украинских боевиков, которые поступают туда «почти непрекращающимся потоком».