Москва, 17 сентября, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Предупреждение президента России Владимира Путина о том, что разрешение украинским формированиям бить западным дальнобойным оружием вглубь российской территории на самом деле будет означать прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине, дошло до адресатов. Об этом 17 сентября заявил член Совета Федерации РФ Константин Долгов.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Сенатор, слова которого привела Lenta.ru, отметил, что теперь весь вопрос заключается в том, какие выводы сделали из предупреждения главы государства политики стран Запада. Он уточнил, что президент РФ «не разбрасывается словами», в то время как заявлениям американской стороны по вопросу об ограничениях для Киева на удары западным оружием вглубь России доверять не стоит.

По мнению Долгова, Запад уже дал киевскому режиму все разрешения, о чём ранее заявляли пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров.

«По всей видимости, на Западе решили пока придерживаться прежней политики», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября Путин рассказал, что украинские военные не могут использовать западные высокоточные системы большой дальности для нанесения ударов по РФ, потому что для этого необходимы разведданные со спутников НАТО, а полётные задания в такие системы могут вносить только специалисты альянса. Глава государства уточнил, что на самом деле в этом случае речь идёт о принятии блоком решения о прямом участии в конфликте с Россией.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 15 сентября признал, что украинская сторона так и не получила от США разрешение бить американским оружием по территории России. Он добавил, что Киев продолжает ждать такое разрешение.