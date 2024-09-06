Киев, 6 сентября, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Главкома Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александра Сырского могут отправить в отставку из-за провала в Курской области. Об этом 6 сентября заявил бывший глава МВД страны Юрий Луценко.

VITALII NOSACH/EPA/ТАСС Главком ВСУ Александр Сырский

«Отвечать всё равно будет Сырский, его всё равно за это снимут», — предположил он.

По его словам, в августе глава киевского режима Владимир Зеленский стоял перед выбором: пойти на переговоры с Россией или устроить авантюру на её территории.

«Конечно, наш шоумен перед днём независимости выбрал второе. Что будет дальше, этим никогда наш «гарант» не заботился», — добавил Луценко.

По его мнению, Зеленскому теперь нужно «найти крайнего» в ситуации, когда лучшие из оставшихся подразделений ВСУ вместе с техникой были направлены в Курскую область.

Как передавало ИА Регнум, 6 сентября Сырский заявил, что призванные в ВСУ не проходят полноценную подготовку перед отправкой в зону боевых действий. Он отметил, что общий срок подготовки военных перед отправкой на фронт занимает менее двух месяцев, из которых лишь две недели выделены на специализированную подготовку.

6 сентября замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ ежедневно направляют в Курскую область новые подразделения и при этом несут большие потери. По его словам, украинские войска в последнее время стали реже применять как тяжёлую технику, так и беспилотники, поскольку опасаются российских средств поражения.

2 сентября президент России Владимир Путин заявил, что провокация ВСУ в Курской области преследовала целью остановить стремительное наступление российских военных в Донбассе, однако Киев не смог этого добиться.

Украинские формирования напали на Курскую область 6 августа. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив пройти вглубь территории РФ. Всего за время боёв на курском направлении ВСУ потеряли более 10,4 тыс. военных.