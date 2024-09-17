Москва, 17 сентября, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Бывшая вице-премьер России Виктория Абрамченко назначена на должность вице-спикера Государственной думы. Соответствующее решение приняли 17 сентября на пленарном заседании ГД.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Избрать депутата Государственной думы Абрамченко Викторию Валериевну заместителем председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации», — указано в документе.

Абрамченко победила в дополнительных выборах депутатов ГД по одномандатному избирательному округу № 152 (Ростовская область — Южный). После обработки 100% протоколов политик набрала 75,73%.

Также на заседании депутаты одобрили проект постановления о назначении экс-министра энергетики РФ Николая Шульгинова на должность главы комитета ГД по энергетике, депутата ГД Ирины Белых — на должность главы комитета ГД по просвещению, депутата Ольги Казаковой — на должность главы комитета ГД по культуре и экс-министра спорта Олега Матыцина — на должность главы комитета ГД по спорту.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля Госдума на пленарном заседании освободила Сергея Неверова от должности вице-спикера. Сам депутат выразил желание перейти в комитет ГД по делам национальностей. Должность вице-спикера он занимал с сентября 2021 года. Депутатом Госдумы является с января 2000 года.

В тот же день депутаты Павел Завальный и Дмитрий Свищев были освобождены от должностей глав комитетов по энергетике и по физкультуре и спорту.