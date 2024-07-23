Москва, 23 июля, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Государственная дума на пленарном заседании освободила депутатов Павла Завального и Дмитрия Свищева от должностей глав комитетов по энергетике и по физкультуре и спорту.

РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ

Документ внесли на рассмотрение 22 июля.

«Освободить депутата Государственной думы Завального Павла Николаевича от должности председателя комитета Государственной думы по энергетике. Освободить депутата Государственной думы Свищева Дмитрия Александровича от должности председателя комитета Государственной думы по физической культуре и спорту», — указано в тексте.

Завальный избирается депутатом Госдумы с 2011 года. С 2015 года возглавляет комитет по энергетике. Ранее, с 1996 года, он работал генеральным директором ООО «Тюментрансгаз», с 2008 до 2011 года возглавлял ООО «Газпром Трансгаз Югорск».

Свищев с 12 октября 2021 года возглавляет комитет по спорту. 28 июня 2010 года возглавил Федерацию кёрлинга России. Основал Всероссийскую любительскую лигу по кёрлингу. Был заместителем генерального директора спортивного комплекса «Крылатское» (Москва).

Как сообщало ИА Регнум, 11 июня Госдума на пленарном заседании освободила от должности председателя комитета по делам национальностей депутата Геннадия Семигина. решение связано с плановой ротацией. Фракция Госдумы «Справедливая Россия — За правду» предложила на его место кандидатуру Яны Лантратовой.