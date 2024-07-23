Москва, 23 июля, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Государственная дума на пленарном заседании 23 июля освободила Сергея Неверова от должности вице-спикера.

Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Документ внесли на рассмотрение 22 июля.

«Освободить депутата Государственной думы Неверова Сергея Ивановича от должности заместителя председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации», — указано в тексте.

Сам депутат выразил желание перейти в комитет Госдумы по делам национальностей, передало издание aif.ru.

Должность вице-спикера Неверов занимал с сентября 2021 года. Депутатом Госдумы является с января 2000 года. В разные годы в парламенте представлял Кузбасс, Алтайский край, в последнем созыве — Смоленскую область. С 2011 по 2017 год Неверов занимал пост генсекретаря совета «Единой России».

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля Госдума также освободила депутатов Павла Завального и Дмитрия Свищева от должностей глав комитетов по энергетике и по физкультуре и спорту.