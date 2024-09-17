Париж, 17 сентября, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Бюро французского Национального собрания (нижняя палата парламента страны) утвердило проект резолюции, принятие которой запускает процедуру импичмента президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщила газета Le Parisien.

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«Бюро Национального собрания утвердило процедуру импичмента Эммануэля Макрона», — говорится в сообщении.

Бюро является высшим коллегиальным органом Национального собрания Франции. На данный момент 12 из 22 его членов являются представителями левых. Предложение о запуске импичмента Макрону ранее выдвинула левая партия «Непокорённая Франция».

Отмечается, что после этого проект резолюции поступит в правовую комиссию нижней палаты французского парламента, где у инициаторов отстранения Макрона от власти нет большинства. В случае прохождения резолюции в комиссии она должна быть внесена в повестку дня Национального собрания не позднее, чем через 13 дней.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа «Непокорённая Франция» подготовила проект резолюции по отстранению Макрона от власти. Перед этим партия грозилась добиться отставки французского лидера в случае, если Макрон не назначит на пост премьер-министра республики кандидата от блока левых «Новый народный фронт» Люси Касте.

Радиостанция Franceinfo 5 сентября сообщила, что 81 депутат от «Нового народного фронта», включая 72 представителей «Непокорённой Франции», поддержали инициативу об импичменте Макрона. Отмечалось, что отказ французского лидера назначить премьер-министром Касте не имеет прецедентов в истории страны.