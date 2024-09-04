Париж, 5 сентября, 2024, 02:35 — ИА Регнум. Резолюцию с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона принял 81 депутат от левого блока «Новый народный фронт» (NFP). Об этом 4 сентября сообщила радиостанция Franceinfo.

ИА Регнум Макрон

Резолюцию подписали 72 парламентария от фракции партии «Непокорившаяся Франция», «зеленые», а также ряд других депутатов из группы «Левые демократы и республиканцы». Поводом для импичмента стал отказ президента Франции назначить премьер-министром Люси Касте, победившую на выборах 7 июля. Отказ не имеет прецедентов в истории Франции.

«Столкнувшись с отказом президента Эммануэля Макрона назначить премьер-министра от коалиции, которая победила на выборах в законодательные органы 7 июля, авторы предложенной резолюции хотят, чтобы парламент инициировал процедуру импичмента президента», — уточняется в документе.

Процедуру импичмента инициировала в рамках статьи 68 конституции Франции партия Жан-Люка Меланшона «Непокоренная Франция». Указанная статья позволяет объявить импичмент главе государства за неисполнение своих обязанностей. Депутаты ультралевой партии расценили действия Макрона как «силовой переворот, беспрецедентный в истории Французской республики с 1877 года».

Ранее ИА Регнум сообщало, что 18 августа левая партия пригрозила добиться отставки Макрона в том случае, если он не назначит кандидата от занявшего первое место на парламентских выборах левого альянса «Новый народный фронт» Люси Касте на пост премьер-министра. По мнению её представителей, бездействие президента угрожает основам французской демократии, а также требует вмешательства парламента.

8 августа левая партия пригрозила добиться отставки Макрона в том случае, если он не назначит кандидата от занявшего первое место на парламентских выборах левого альянса «Новый народный фронт» Люси Касте на пост премьер-министра. По мнению её представителей, бездействие президента угрожает основам французской демократии, а также требует вмешательства парламента.